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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951)

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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727875
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
380

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951)

Видеокамера Tantos — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Белый цилиндрический корпус гармонично впишется в любой экстерьер и защищён по стандарту IP65 — не боится пыли и дождя, подходит для круглогодичного использования. Работает в широком диапазоне температур: от лютых морозов до летней жары — от -40 до +50?°C. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и передаёт чёткое изображение с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь картинка остаётся детализированной даже при сложном освещении. Встроенная ИК-подсветка позволит наблюдать за происходящим в темное время суток. Подключение через RJ-45 делает установку быстрой и удобной. Камера легкая — всего 0,3 кг, что облегчает монтаж на любую поверхность.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP65
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tantos — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Белый цилиндрический корпус гармонично впишется в любой экстерьер и защищён по стандарту IP65 — не боится пыли и дождя, подходит для круглогодичного использования. Работает в широком диапазоне температур: от лютых морозов до летней жары — от -40 до +50?°C. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и передаёт чёткое изображение с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь картинка остаётся детализированной даже при сложном освещении. Встроенная ИК-подсветка позволит наблюдать за происходящим в темное время суток. Подключение через RJ-45 делает установку быстрой и удобной. Камера легкая — всего 0,3 кг, что облегчает монтаж на любую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Peco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122951) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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