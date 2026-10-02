Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
Купольная 4 Мп внутренняя IP-камера HiWatch DS-I452S (2.8 mm) со встроенным динамиком и микрофоном оснащена сменным 2.8 мм / 4 мм объективом. Компактный корпус устойчив к механическим воздействиям по стандарту IK10, поэтому ее можно устанавливать в местах с неспокойной обстановкой. Для круглосуточного видеонаблюдения есть 30-метровая ИК-подсветка. Бюджетная камера высокого 4 Мп разрешения DS-I452S поддерживает расширенную видеоаналитику. Она обнаруживает вторжение в область, пересечение линии, праздношатание, нарушение правил парковки, оставленные / унесенные предметы, другие тревожные события. Ведется аудиодетекция по превышению уровня шума. Все это позволяет гибко настроить тревоги под задачи безопасности на конкретном объекте. Трансляция осуществляется в реальном времени при любом разрешении. Для сжатия используются эффективные видеокодеки H.265/H.265+ с высокой степенью компрессии. Для обработки фона и подвижных объектов используются разные алгоритмы, что позволяет максимально уменьшить размер картинки и сохранить все важные детали. Для подавления эффекта засветки и удаления помех в видеокамере DS-I452S есть встроенный набор функций.
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