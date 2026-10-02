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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
5 110 руб.  14 930 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
5 110 руб. -66%
14 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
289

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый

Купольная 4 Мп внутренняя IP-камера HiWatch DS-I452S (2.8 mm) со встроенным динамиком и микрофоном оснащена сменным 2.8 мм / 4 мм объективом. Компактный корпус устойчив к механическим воздействиям по стандарту IK10, поэтому ее можно устанавливать в местах с неспокойной обстановкой. Для круглосуточного видеонаблюдения есть 30-метровая ИК-подсветка. Бюджетная камера высокого 4 Мп разрешения DS-I452S поддерживает расширенную видеоаналитику. Она обнаруживает вторжение в область, пересечение линии, праздношатание, нарушение правил парковки, оставленные / унесенные предметы, другие тревожные события. Ведется аудиодетекция по превышению уровня шума. Все это позволяет гибко настроить тревоги под задачи безопасности на конкретном объекте. Трансляция осуществляется в реальном времени при любом разрешении. Для сжатия используются эффективные видеокодеки H.265/H.265+ с высокой степенью компрессии. Для обработки фона и подвижных объектов используются разные алгоритмы, что позволяет максимально уменьшить размер картинки и сохранить все важные детали. Для подавления эффекта засветки и удаления помех в видеокамере DS-I452S есть встроенный набор функций.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная 4 Мп внутренняя IP-камера HiWatch DS-I452S (2.8 mm) со встроенным динамиком и микрофоном оснащена сменным 2.8 мм / 4 мм объективом. Компактный корпус устойчив к механическим воздействиям по стандарту IK10, поэтому ее можно устанавливать в местах с неспокойной обстановкой. Для круглосуточного видеонаблюдения есть 30-метровая ИК-подсветка. Бюджетная камера высокого 4 Мп разрешения DS-I452S поддерживает расширенную видеоаналитику. Она обнаруживает вторжение в область, пересечение линии, праздношатание, нарушение правил парковки, оставленные / унесенные предметы, другие тревожные события. Ведется аудиодетекция по превышению уровня шума. Все это позволяет гибко настроить тревоги под задачи безопасности на конкретном объекте. Трансляция осуществляется в реальном времени при любом разрешении. Для сжатия используются эффективные видеокодеки H.265/H.265+ с высокой степенью компрессии. Для обработки фона и подвижных объектов используются разные алгоритмы, что позволяет максимально уменьшить размер картинки и сохранить все важные детали. Для подавления эффекта засветки и удаления помех в видеокамере DS-I452S есть встроенный набор функций.
Самовывоз
Доставка
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый - стоимость товара 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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