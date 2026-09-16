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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2,1 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728382
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2,1 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
490

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)

Видеокамера HikVision – это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. С высокой степенью защиты IP67 она устойчива к воздействию пыли и влаги, что обеспечивает стабильную работу в различных погодных условиях. Цилиндрический корпус, выполненный в элегантном белом цвете, делает ее незаметным и стильным элементом системы безопасности. Камера оснащена матрицей на 2,1 мегапикселя и поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкую и детализированную картинку. Наличие функции день/ночь и ИК-подсветки обеспечивает отличное качество съемки даже в темное время суток, а цифровой WDR позволяет получать изображение с высоким динамическим диапазоном в условиях сложного освещения. Видеокамера HikVision разработана для работы в экстремальных условиях, выдерживая рабочие температуры от -30 до +60 °С. Питание по технологии PoE упрощает процесс установки, сводя к минимуму количество кабелей и обеспечивая питание и передачу данных по одному кабелю. С весом всего 0,27 кг, эта камера является компактным и эффективным инструментом для наблюдения, обеспечивая надежность и четкость видеозаписи в любое время суток.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2,1 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision – это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. С высокой степенью защиты IP67 она устойчива к воздействию пыли и влаги, что обеспечивает стабильную работу в различных погодных условиях. Цилиндрический корпус, выполненный в элегантном белом цвете, делает ее незаметным и стильным элементом системы безопасности. Камера оснащена матрицей на 2,1 мегапикселя и поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкую и детализированную картинку. Наличие функции день/ночь и ИК-подсветки обеспечивает отличное качество съемки даже в темное время суток, а цифровой WDR позволяет получать изображение с высоким динамическим диапазоном в условиях сложного освещения. Видеокамера HikVision разработана для работы в экстремальных условиях, выдерживая рабочие температуры от -30 до +60 °С. Питание по технологии PoE упрощает процесс установки, сводя к минимуму количество кабелей и обеспечивая питание и передачу данных по одному кабелю. С весом всего 0,27 кг, эта камера является компактным и эффективным инструментом для наблюдения, обеспечивая надежность и четкость видеозаписи в любое время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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