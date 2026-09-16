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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728562
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
490

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм

Видеокамера HIKVISION — это высококлассное устройство, предназначенное для эффективного уличного видеонаблюдения. Обладая степенью защиты IP67, она надежно защищена от пыли и воды, что делает ее идеальной для установки в любых погодных условиях. Камера оборудована передовой матрицей с разрешением 2 МПикс., что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Этот цилиндрический девайс от бренда HikVision выполнен в стильном белом цвете и органично впишется в любой архитектурный ансамбль. Он поддерживает функцию день/ночь, которая обеспечивает высокое качество съемки в различных условиях освещения. Цифровая технология WDR позволяет камере прекрасно работать даже при сложных световых условиях, таких как высокая контрастность или задняя подсветка. ИК подсветка гарантирует качественное изображение в темное время суток, а встроенный микрофон обеспечивает возможность записи звука. Камера также поддерживает карты памяти microSD, что позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. Сетевой порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают установку и подключение видеокамеры предельно простым и удобным. Устройство эффективно функционирует в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает его надежной и универсальной опцией для круглогодичного использования.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это высококлассное устройство, предназначенное для эффективного уличного видеонаблюдения. Обладая степенью защиты IP67, она надежно защищена от пыли и воды, что делает ее идеальной для установки в любых погодных условиях. Камера оборудована передовой матрицей с разрешением 2 МПикс., что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Этот цилиндрический девайс от бренда HikVision выполнен в стильном белом цвете и органично впишется в любой архитектурный ансамбль. Он поддерживает функцию день/ночь, которая обеспечивает высокое качество съемки в различных условиях освещения. Цифровая технология WDR позволяет камере прекрасно работать даже при сложных световых условиях, таких как высокая контрастность или задняя подсветка. ИК подсветка гарантирует качественное изображение в темное время суток, а встроенный микрофон обеспечивает возможность записи звука. Камера также поддерживает карты памяти microSD, что позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. Сетевой порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают установку и подключение видеокамеры предельно простым и удобным. Устройство эффективно функционирует в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает его надежной и универсальной опцией для круглогодичного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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