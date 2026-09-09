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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
4 Мп
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
5 170 руб.  11 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257660
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
4 Мп
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый

Используя IP-камеру Hikvision HiWatch DS-I452 6мм вы сможете наладить первоклассную систему наблюдения за прилегающей к дому или даче территорией. Компактный и прочный купольный корпус неприметного белого окраса сертифицирован по стандарту IP 67, а значит не боится влаги и пыли. При этом IP-камера имеет оптимальные углы обзора: 51°/28°/58° (по горизонтали, вертикали и диагонали, соответственно), – а наличие ИК-подсветки на 30 м позволяет ей отчетливо обозревать территорию даже в сумерках. За четкий и детализированный видеоряд у Hikvision HiWatch DS-I452 отвечает матрица CMOS Progressive Scan на 4 Мп и широкий перечень возможностей индивидуальной настройки камеры. Система обнаружения движения позволит оптимизировать запись происходящего на контролируемой территории. А возможность работы в условиях колеблющихся температур (от -40° до 60° C) делает данную IP-камеру безотказным и недремлющим оком, способным неустанно контролировать ситуацию в любых погодных и световых условиях. Габариты IP-камеры: 111x111x82 мм, – при весе в 1200 гр. Диск с ПО, необходимая документация, а также комплект для быстрой установки уже идут в комплекте.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
4 Мп
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Используя IP-камеру Hikvision HiWatch DS-I452 6мм вы сможете наладить первоклассную систему наблюдения за прилегающей к дому или даче территорией. Компактный и прочный купольный корпус неприметного белого окраса сертифицирован по стандарту IP 67, а значит не боится влаги и пыли. При этом IP-камера имеет оптимальные углы обзора: 51°/28°/58° (по горизонтали, вертикали и диагонали, соответственно), – а наличие ИК-подсветки на 30 м позволяет ей отчетливо обозревать территорию даже в сумерках. За четкий и детализированный видеоряд у Hikvision HiWatch DS-I452 отвечает матрица CMOS Progressive Scan на 4 Мп и широкий перечень возможностей индивидуальной настройки камеры. Система обнаружения движения позволит оптимизировать запись происходящего на контролируемой территории. А возможность работы в условиях колеблющихся температур (от -40° до 60° C) делает данную IP-камеру безотказным и недремлющим оком, способным неустанно контролировать ситуацию в любых погодных и световых условиях. Габариты IP-камеры: 111x111x82 мм, – при весе в 1200 гр. Диск с ПО, необходимая документация, а также комплект для быстрой установки уже идут в комплекте.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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