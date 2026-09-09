Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452 6мм белый
Используя IP-камеру Hikvision HiWatch DS-I452 6мм вы сможете наладить первоклассную систему наблюдения за прилегающей к дому или даче территорией. Компактный и прочный купольный корпус неприметного белого окраса сертифицирован по стандарту IP 67, а значит не боится влаги и пыли. При этом IP-камера имеет оптимальные углы обзора: 51°/28°/58° (по горизонтали, вертикали и диагонали, соответственно), – а наличие ИК-подсветки на 30 м позволяет ей отчетливо обозревать территорию даже в сумерках. За четкий и детализированный видеоряд у Hikvision HiWatch DS-I452 отвечает матрица CMOS Progressive Scan на 4 Мп и широкий перечень возможностей индивидуальной настройки камеры. Система обнаружения движения позволит оптимизировать запись происходящего на контролируемой территории. А возможность работы в условиях колеблющихся температур (от -40° до 60° C) делает данную IP-камеру безотказным и недремлющим оком, способным неустанно контролировать ситуацию в любых погодных и световых условиях. Габариты IP-камеры: 111x111x82 мм, – при весе в 1200 гр. Диск с ПО, необходимая документация, а также комплект для быстрой установки уже идут в комплекте.
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