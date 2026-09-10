Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 2.8мм белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422545
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
324
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 2.8мм белый
Камера HiWatch DS-I450L — экономичное решение, реализующее технологию ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0, высокопроизводительных матриц и вспомогательной подсветки. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света. При нулевой освещенности встроенная теплая дополнительная подсветка обеспечивает красочные изображения.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Камера HiWatch DS-I450L — экономичное решение, реализующее технологию ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0, высокопроизводительных матриц и вспомогательной подсветки. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света. При нулевой освещенности встроенная теплая дополнительная подсветка обеспечивает красочные изображения.
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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