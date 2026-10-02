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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый

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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410234
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
4 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
1.03

Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый

Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 - цилиндрическая, универсальная 5Мп видеокамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS) с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена мартицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 2592x1944. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием f=2.8-12 мм, обеспечивающий угол обзора ~33-87° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 45 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12В. Камера выполнена в металлическом корпусе, класс защиты IP-66.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Описание
Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 - цилиндрическая, универсальная 5Мп видеокамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS) с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена мартицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 2592x1944. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием f=2.8-12 мм, обеспечивающий угол обзора ~33-87° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 45 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12В. Камера выполнена в металлическом корпусе, класс защиты IP-66.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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