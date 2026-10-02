Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб.
В наличии
Код товара: 410234
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 020 руб.
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
1.03
Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 - цилиндрическая, универсальная 5Мп видеокамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS) с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена мартицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 2592x1944. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием f=2.8-12 мм, обеспечивающий угол обзора ~33-87° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 45 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12В. Камера выполнена в металлическом корпусе, класс защиты IP-66.
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 - цилиндрическая, универсальная 5Мп видеокамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS) с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена мартицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 2592x1944. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием f=2.8-12 мм, обеспечивающий угол обзора ~33-87° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 45 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12В. Камера выполнена в металлическом корпусе, класс защиты IP-66.
Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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