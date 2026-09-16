Top.Mail.Ru
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 1
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 2
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 3
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 4
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 5
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 6
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 7
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 8
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 9
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 10
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 11
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 12
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 13
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 14
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 15
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 1
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 2
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 3
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 4
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 5
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 6
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 7
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 8
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 9
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 10
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 11
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 12
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 13
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 14
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 15
  • Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm)
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm)

IP-камера TP-Link VIGI C440 (4mm) разработана для внутреннего видеонаблюдения. Ее особенность в шарнирно-розеточной конструкции, благодаря которой возможно вращение камеры в разных направлениях. Сферический блок позволяет наклонять и поворачивать камеру в основании. При активации режима ночной съемки включается ИК-подсветка дальностью 30 м. Съемка по датчику движения экономит место в облачном хранилище и на карте памяти. В основе TP-Link VIGI C440 (4mm) лежит матрица CMOS с поддержкой 4 Мп, что позволяет камере выводить детализированное изображение. Съемка происходит в разрешении 2560x1440 на скорости 30 кадр./сек, в результате вы получаете качественный, плавный видеоряд. Поддержка интеллектуального обнаружения обеспечивает надежную защиту охраняемой зоны с информированием пользователя. Благодаря цифровому шумоподавлению повышается четкость видео. Для подключения и передачи данных одновременно можно подключаться через PoE. При сжатии в соответствии с H.264, H.265+, H.265, H.264+сохраняется четкость картинки, снижается нагрузка на сеть.

Отзывы о товаре Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера TP-Link VIGI C440 (4mm) разработана для внутреннего видеонаблюдения. Ее особенность в шарнирно-розеточной конструкции, благодаря которой возможно вращение камеры в разных направлениях. Сферический блок позволяет наклонять и поворачивать камеру в основании. При активации режима ночной съемки включается ИК-подсветка дальностью 30 м. Съемка по датчику движения экономит место в облачном хранилище и на карте памяти. В основе TP-Link VIGI C440 (4mm) лежит матрица CMOS с поддержкой 4 Мп, что позволяет камере выводить детализированное изображение. Съемка происходит в разрешении 2560x1440 на скорости 30 кадр./сек, в результате вы получаете качественный, плавный видеоряд. Поддержка интеллектуального обнаружения обеспечивает надежную защиту охраняемой зоны с информированием пользователя. Благодаря цифровому шумоподавлению повышается четкость видео. Для подключения и передачи данных одновременно можно подключаться через PoE. При сжатии в соответствии с H.264, H.265+, H.265, H.264+сохраняется четкость картинки, снижается нагрузка на сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Турельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C440(4mm) - по цене 5960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...