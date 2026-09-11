Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм
TRASSIR TR-D2D5 (2.8 мм) построена на CMOS-матрице 1/2.7 с чувствительностью 0.005 лк при F/1.8. Поддерживает режим «день/ночь», оборудована механическим ИК-фильтром: при достаточном освещении ICR преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, в темноте фильтр убирается — для повышения чувствительности матрицы и работы ИК-подсветки. Для сжатия предусмотрены кодеки H.265, H.264. Скорость трансляции — 25 к/с. TR-D2D5 (2.8 мм) укомплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, апертурой F/1.8, углом обзора по горизонтали 102°, вертикали — 55°. Интерфейсы: сетевой порт RJ-45 с поддержкой PoE, разъем для подключения блока питания (БП в комплект не входит).
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