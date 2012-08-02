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Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm)

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Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731764
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
650

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm)

Видеокамера HiWatch – надежное решение для организации уличного видеонаблюдения. Обладая прочным белым цилиндрическим корпусом со степенью защиты IP67, эта камера устойчива к воздействиям внешней среды, обеспечивая стабильную работу в любых погодных условиях. Оснащенная матрицей 2 МПикс., камера передает изображение в разрешении 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкую и детализированную картинку. Цифровой WDR позволяет эффективно снимать в условиях сложного освещения, адаптируясь под перепады уровня света. Встроенная функция день/ночь обеспечивает круглосуточное наблюдение, а наличие ИК-подсветки позволяет получать качественные изображения даже в полной темноте. Для хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти с максимальным объемом до 256 ГБ, что гарантирует большое количество записанных материалов. Камера подключается с помощью порта RJ-45 и не поддерживает Wi-Fi, что делает ее идеальной для стабильных проводных сетей. Это устройство от бренда HiWatch обеспечивает надежное и качественное видеонаблюдение, идеально подходящее для установки на улице, на объектах различного назначения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – надежное решение для организации уличного видеонаблюдения. Обладая прочным белым цилиндрическим корпусом со степенью защиты IP67, эта камера устойчива к воздействиям внешней среды, обеспечивая стабильную работу в любых погодных условиях. Оснащенная матрицей 2 МПикс., камера передает изображение в разрешении 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкую и детализированную картинку. Цифровой WDR позволяет эффективно снимать в условиях сложного освещения, адаптируясь под перепады уровня света. Встроенная функция день/ночь обеспечивает круглосуточное наблюдение, а наличие ИК-подсветки позволяет получать качественные изображения даже в полной темноте. Для хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти с максимальным объемом до 256 ГБ, что гарантирует большое количество записанных материалов. Камера подключается с помощью порта RJ-45 и не поддерживает Wi-Fi, что делает ее идеальной для стабильных проводных сетей. Это устройство от бренда HiWatch обеспечивает надежное и качественное видеонаблюдение, идеально подходящее для установки на улице, на объектах различного назначения.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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