Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I256Z(B) (2.8-12 mm)
Видеокамера HiWatch – надежное решение для организации уличного видеонаблюдения. Обладая прочным белым цилиндрическим корпусом со степенью защиты IP67, эта камера устойчива к воздействиям внешней среды, обеспечивая стабильную работу в любых погодных условиях. Оснащенная матрицей 2 МПикс., камера передает изображение в разрешении 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкую и детализированную картинку. Цифровой WDR позволяет эффективно снимать в условиях сложного освещения, адаптируясь под перепады уровня света. Встроенная функция день/ночь обеспечивает круглосуточное наблюдение, а наличие ИК-подсветки позволяет получать качественные изображения даже в полной темноте. Для хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти с максимальным объемом до 256 ГБ, что гарантирует большое количество записанных материалов. Камера подключается с помощью порта RJ-45 и не поддерживает Wi-Fi, что делает ее идеальной для стабильных проводных сетей. Это устройство от бренда HiWatch обеспечивает надежное и качественное видеонаблюдение, идеально подходящее для установки на улице, на объектах различного назначения.
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