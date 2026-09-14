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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727781
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

HiWatch представляет современную уличную видеокамеру, которая станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего объекта. Камера выполнена в элегантном белом корпусе цилиндрической формы и готова к установке в самых разных условиях благодаря поддержке класса защиты IP67. Это гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру устойчивой к воздействию окружающей среды. Используемая матрица с разрешением 2 Мегапикселя обеспечивает детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Камера оснащена функцией цифрового WDR, которая улучшает качество изображения в условиях сложного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее, что значительно повышает уровень контроля. Функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают круглосуточную съемку с ясным изображением даже в полной темноте. Камера рассчитана на работу в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, что идеально подходит для использования в самых различных климатических условиях. При этом ее вес составляет всего 0,33 кг, что облегчает процесс монтажа. Бренд HiWatch зарекомендовал себя как надежный производитель оборудования для видеонаблюдения, и эта модель камеры является очередным подтверждением их высокого качества и технологичности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch представляет современную уличную видеокамеру, которая станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего объекта. Камера выполнена в элегантном белом корпусе цилиндрической формы и готова к установке в самых разных условиях благодаря поддержке класса защиты IP67. Это гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру устойчивой к воздействию окружающей среды. Используемая матрица с разрешением 2 Мегапикселя обеспечивает детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Камера оснащена функцией цифрового WDR, которая улучшает качество изображения в условиях сложного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее, что значительно повышает уровень контроля. Функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают круглосуточную съемку с ясным изображением даже в полной темноте. Камера рассчитана на работу в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, что идеально подходит для использования в самых различных климатических условиях. При этом ее вес составляет всего 0,33 кг, что облегчает процесс монтажа. Бренд HiWatch зарекомендовал себя как надежный производитель оборудования для видеонаблюдения, и эта модель камеры является очередным подтверждением их высокого качества и технологичности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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