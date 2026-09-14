Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T220A (3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
HiWatch представляет современную уличную видеокамеру, которая станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего объекта. Камера выполнена в элегантном белом корпусе цилиндрической формы и готова к установке в самых разных условиях благодаря поддержке класса защиты IP67. Это гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру устойчивой к воздействию окружающей среды. Используемая матрица с разрешением 2 Мегапикселя обеспечивает детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Камера оснащена функцией цифрового WDR, которая улучшает качество изображения в условиях сложного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее, что значительно повышает уровень контроля. Функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают круглосуточную съемку с ясным изображением даже в полной темноте. Камера рассчитана на работу в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, что идеально подходит для использования в самых различных климатических условиях. При этом ее вес составляет всего 0,33 кг, что облегчает процесс монтажа. Бренд HiWatch зарекомендовал себя как надежный производитель оборудования для видеонаблюдения, и эта модель камеры является очередным подтверждением их высокого качества и технологичности.
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