Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.

Tiandy TC-C34QN 2GNA-28 IP-камера представляет современное решение для видеонаблюдения с высоким разрешением и интеллектуальными функциями. Устройство оснащено сенсором 1/3" CMOS при диафрагме F1.6, обеспечивающим съемку в 4Мп с разрешением 2560?1440@30fps. Сжатие видео осуществляется через S+265 как уникальный кодек Tiandy, а также H.265/H.264B/H.264M/H.264H для оптимизации хранения данных. Минимальная освещенность в цвете достигает 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), а в черно-белом режиме - 0Lux с ИК-подсветкой. Дальность ИК-подсветки составляет до 30 м. Модель подходит для уличного видеонаблюдения на объектах с переменными погодными условиями, таких как парковки, склады и периметры зданий. Благодаря защите IP67 и диапазону температур от -30? до 60?, камера выдерживает дождь, снег и пыль, обеспечивая круглосуточный мониторинг. Интеллектуальная аналитика с детекцией человека и автотранспорта минимизирует ложные срабатывания, что полезно для охраны магазинов, офисов и промышленных зон. Угол обзора 91.5° охватывает широкие пространства, делая устройство эффективным для контроля въездов и территорий. Фиксированный объектив 2.8мм с диафрагмой F1.6 обеспечивает горизонтальный угол обзора 91.5°, охватывая обширные зоны без искажений. Разрешение 4Мп (2560?1440) гарантирует детализированное изображение для идентификации объектов на расстоянии до 56м по DORI. Интерфейсы RJ-45 (10/100 Base-T) служит для сетевого подключения с поддержкой PoE IEEE 802.3af при максимальном потреблении 3W. Протоколы NTP и P2P упрощают синхронизацию времени и удаленный доступ без сложной настройки портов. Встроенный микрофон с аудиосэмплингом 8kHz и сжатием G.711A/U захватывает звук для комплексного мониторинга. DWDR балансирует контраст в сценах с ярким светом, 3D DNR снижает шум, Defog устраняет туман, а Privacy Mask маскирует до 4 зон для защиты конфиденциальности. Модель поддерживает ONVIF Profile S/T для интеграции с NVR-регистраторами. P2P упрощает доступ через мобильное приложение EasyLive Plus. Совместимость распространяется на коммутаторы PoE и хранилища, без конфликтов с оборудованием для контроля доступа или для сигнализации.