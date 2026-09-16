Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI
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Характеристики
Описание товара Уличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(4mm) VIGI
Камера видеонаблюдения VIGI C340(4mm) от TP-Link SMB — это современное универсальное решение для организации эффективной системы видеонаблюдения. В камере используется Цилиндрическая конструкция, что обеспечивает удобство монтажа и устойчивость к внешним воздействиям. Главная область применения камеры – Внутренняя установка. Устройство демонстрирует стабильную работу и простоту интеграции в существующие системы безопасности. IP-камера передаёт чёткое и детализированное изображение разрешением 2560x1440 2K, что позволяет легко идентифицировать детали. Камера оснащена современными технологиями обработки изображения, которые минимизируют шумы и улучшают детализацию. В основе устройства лежит высокочувствительная матрица CMOS 1/3" 4 Мп, обеспечивающая качественную картинку.
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