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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 599 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
5 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP40
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
396

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.

Видеокамера Tiandy — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, которое обеспечивает надежную безопасность как в помещениях, так и на улице. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, камера предлагает четкое изображение с разрешением 2560x1440 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Белый купольный корпус камеры обеспечивает эстетичное встраивание в любой интерьер, а степень защиты IP40 гарантирует надежность и долговечность устройства в различных условиях. Камера поддерживает аппаратный WDR для улучшенного отображения в условиях сложного света, а также имеет функцию день/ночь для круглосуточного видеонаблюдения. ИК-подсветка позволяет получать качественное изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон обеспечивает возможность записи звука для более полного контроля над ситуацией. Благодаря поддержке питания PoE, установка камеры становится проще, требуя всего одного кабеля для передачи данных и энергии. Диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу устройства в самых экстремальных условиях. Отсутствие поддержки карт памяти компенсируется интеграцией данной модели в современные системы безопасности с использованием облачных технологий или сетевых видеорегистраторов. Видеокамера Tiandy идеально подходит для вашего проекта по обеспечению безопасности, гарантируя высокое качество и надежность работы в любой ситуации.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP40
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, которое обеспечивает надежную безопасность как в помещениях, так и на улице. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, камера предлагает четкое изображение с разрешением 2560x1440 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Белый купольный корпус камеры обеспечивает эстетичное встраивание в любой интерьер, а степень защиты IP40 гарантирует надежность и долговечность устройства в различных условиях. Камера поддерживает аппаратный WDR для улучшенного отображения в условиях сложного света, а также имеет функцию день/ночь для круглосуточного видеонаблюдения. ИК-подсветка позволяет получать качественное изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон обеспечивает возможность записи звука для более полного контроля над ситуацией. Благодаря поддержке питания PoE, установка камеры становится проще, требуя всего одного кабеля для передачи данных и энергии. Диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует надежную работу устройства в самых экстремальных условиях. Отсутствие поддержки карт памяти компенсируется интеграцией данной модели в современные системы безопасности с использованием облачных технологий или сетевых видеорегистраторов. Видеокамера Tiandy идеально подходит для вашего проекта по обеспечению безопасности, гарантируя высокое качество и надежность работы в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв. – стоимость товара 5990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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