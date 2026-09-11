Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (С) (3.6 mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (С) (3.6 mm)
Модель HiWatch DS-T500(C) – 5 Мп камера мини-буллет с поддержкой стандартов HD-TVI / CVI / AHD / CVBS, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2560?1944 пикс. на расстояние до 300 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная ИК-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересвета объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP67 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T500(C) является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня 5 мегапикселей или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.
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