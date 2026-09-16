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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm)

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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm) - фото 1
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm) - фото 1
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm)
4 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm)

Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения благодаря 3-мегапиксельной матрице и разрешению 2304x1296 пикселей. Этот цилиндрический корпус имеет современный минималистичный дизайн в белом цвете. Среди основных характеристик камеры — наличие ИК-подсветки и поддержка функции "день/ночь", что гарантирует отличную видимость даже в условиях низкой освещенности. Камера оснащена степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в экстремальных условиях — от палящих +60°С до морозных -40°С. Устройство не поддерживает Wi-Fi, но оснащено портом RJ-45 для стабильного подключения к сети. Камера не имеет встроенного микрофона и поддержки карт памяти, что делает её подходящей для задач, где не требуется запись звука. Бренд TP-Link славится своей надежностью и качеством, что делает эту видеокамеру отличным выбором для тех, кто ищет долговечное и эффективное решение для охраны территории.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения благодаря 3-мегапиксельной матрице и разрешению 2304x1296 пикселей. Этот цилиндрический корпус имеет современный минималистичный дизайн в белом цвете. Среди основных характеристик камеры — наличие ИК-подсветки и поддержка функции "день/ночь", что гарантирует отличную видимость даже в условиях низкой освещенности. Камера оснащена степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в экстремальных условиях — от палящих +60°С до морозных -40°С. Устройство не поддерживает Wi-Fi, но оснащено портом RJ-45 для стабильного подключения к сети. Камера не имеет встроенного микрофона и поддержки карт памяти, что делает её подходящей для задач, где не требуется запись звука. Бренд TP-Link славится своей надежностью и качеством, что делает эту видеокамеру отличным выбором для тех, кто ищет долговечное и эффективное решение для охраны территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(2.8mm) - по цене 4580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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