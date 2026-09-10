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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I250L 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I250L 2.8мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I250L 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410250
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, г.
820

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I250L 2.8мм белый

Цилиндрическая IP-камера для организации видеонаблюдения в помещении и на улице. Максимальное разрешение видеозаписи - 1920x1080 пикселей, фокусное расстояние объектива - 2, 8 мм. Для ночной съемки используется LED-подсветка, дальность которой составляет 30 метров. Корпус камеры защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I250L 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Описание
Цилиндрическая IP-камера для организации видеонаблюдения в помещении и на улице. Максимальное разрешение видеозаписи - 1920x1080 пикселей, фокусное расстояние объектива - 2, 8 мм. Для ночной съемки используется LED-подсветка, дальность которой составляет 30 метров. Корпус камеры защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I250L 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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