Top.Mail.Ru
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 4мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 4мм белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 4мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
4 890 руб.  12 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422557
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
16х15х14
Вес, г.
480

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 4мм белый

Камера HiWatch DS-I450L — экономичное решение, реализующее технологию ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0, высокопроизводительных матриц и вспомогательной подсветки. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света. При нулевой освещенности встроенная теплая дополнительная подсветка обеспечивает красочные изображения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 4мм белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Камера HiWatch DS-I450L — экономичное решение, реализующее технологию ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0, высокопроизводительных матриц и вспомогательной подсветки. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света. При нулевой освещенности встроенная теплая дополнительная подсветка обеспечивает красочные изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I450L 4мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...