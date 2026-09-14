Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I253L(D)(2.8mm)
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетание современного дизайна и передовых технологий. Эта купольная видеокамера выполнена в классическом белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что делает ее устойчивой к воздействию пыли и влаги, позволяя работать в любых погодных условиях. Основные характеристики камеры идеально подходят для детального наблюдения. Она оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что обеспечивает четкое и ясное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Цифровая функция WDR (Wide Dynamic Range) позволяет получать качественное изображение даже в условиях контрастного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только визуально, но и аудиально контролировать обстановку, добавляя дополнительный уровень безопасности. Наличие ИК подсветки обеспечивает высокое качество видеозаписи в ночное время, позволяя вести наблюдение круглосуточно благодаря функции день/ночь. Камера поддерживает установку карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что дает возможность локально хранить большое количество записей. С весом всего 0,12 кг, она легко устанавливается на любые поверхности, не создавая дополнительной нагрузки на конструкцию. Видеоаппаратура HiWatch идеально подходит для использования в системах безопасности, предлагая надежность и высокое качество изображения, необходимые для эффективного наблюдения на объектах различной сложности.
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