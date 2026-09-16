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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)
4 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)

HiWatch сочетает высокую надёжность с отличной детализацией изображения. Эта уличная цилиндрическая видеокамера прекрасно справляется с любыми условиями — степень защиты IP67 позволяет работать даже при сильном дожде или пыли. Большой температурный диапазон от -40 до +60 °С делает устройство подходящим для суровых зим и жаркого лета. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и обеспечивает чёткое Full HD видео (1920x1080 пикселей) — идеальное решение для постоянного контроля территории. Благодаря аппаратному WDR и функции день/ночь вы будете видеть всё в деталях даже при сложном освещении. ИК-подсветка обеспечивает уверенное наблюдение в тёмное время суток. Белый корпус выглядит стильно и органично впишется на любой фасад. Поддержка карт microSD до 512 ГБ позволяет хранить видео прямо на камере. Порт RJ-45 открывает дополнительные возможности для подключения и передачи данных.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch сочетает высокую надёжность с отличной детализацией изображения. Эта уличная цилиндрическая видеокамера прекрасно справляется с любыми условиями — степень защиты IP67 позволяет работать даже при сильном дожде или пыли. Большой температурный диапазон от -40 до +60 °С делает устройство подходящим для суровых зим и жаркого лета. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и обеспечивает чёткое Full HD видео (1920x1080 пикселей) — идеальное решение для постоянного контроля территории. Благодаря аппаратному WDR и функции день/ночь вы будете видеть всё в деталях даже при сложном освещении. ИК-подсветка обеспечивает уверенное наблюдение в тёмное время суток. Белый корпус выглядит стильно и органично впишется на любой фасад. Поддержка карт microSD до 512 ГБ позволяет хранить видео прямо на камере. Порт RJ-45 открывает дополнительные возможности для подключения и передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm) - по цене 4610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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