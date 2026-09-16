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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)

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Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 1
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 2
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 3
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 4
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 5
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 6
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 7
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 8
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 9
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 1
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 2
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 3
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 4
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 5
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 6
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 7
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 8
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 9
  • Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)
4 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
410

Описание товара Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)

Уличная видеокамера TP-link в цилиндрическом корпусе сочетает в себе прочность и функциональность. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к любой погоде: грязь, пыль и даже сильный дождь ей не страшны. Работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °С — надёжный контроль круглый год. Камера с разрешением 3 мегапикселя (2304x1296) обеспечивает четкое и детализированное изображение днём и ночью. Инфракрасная подсветка гарантирует качественное видеонаблюдение даже в полной темноте. Цифровой WDR улучшает картинку в сложных условиях освещения, помогая различать детали как на ярком солнце, так и в тени. Лёгкая и миниатюрная (всего 260 грамм), эта модель легко устанавливается там, где нужна надёжная охрана территории. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для тех, кому важна надёжность без компромиссов — отличный выбор для уличного наблюдения.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера TP-link в цилиндрическом корпусе сочетает в себе прочность и функциональность. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к любой погоде: грязь, пыль и даже сильный дождь ей не страшны. Работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °С — надёжный контроль круглый год. Камера с разрешением 3 мегапикселя (2304x1296) обеспечивает четкое и детализированное изображение днём и ночью. Инфракрасная подсветка гарантирует качественное видеонаблюдение даже в полной темноте. Цифровой WDR улучшает картинку в сложных условиях освещения, помогая различать детали как на ярком солнце, так и в тени. Лёгкая и миниатюрная (всего 260 грамм), эта модель легко устанавливается там, где нужна надёжная охрана территории. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для тех, кому важна надёжность без компромиссов — отличный выбор для уличного наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm) - по цене 4580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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