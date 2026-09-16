Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)
Уличная видеокамера TP-link в цилиндрическом корпусе сочетает в себе прочность и функциональность. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к любой погоде: грязь, пыль и даже сильный дождь ей не страшны. Работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °С — надёжный контроль круглый год. Камера с разрешением 3 мегапикселя (2304x1296) обеспечивает четкое и детализированное изображение днём и ночью. Инфракрасная подсветка гарантирует качественное видеонаблюдение даже в полной темноте. Цифровой WDR улучшает картинку в сложных условиях освещения, помогая различать детали как на ярком солнце, так и в тени. Лёгкая и миниатюрная (всего 260 грамм), эта модель легко устанавливается там, где нужна надёжная охрана территории. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для тех, кому важна надёжность без компромиссов — отличный выбор для уличного наблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
-
В наличииЦена 4 570 руб. 6 810 руб.1143 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R11
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитВидеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитКомпактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8m...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная по...
Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)