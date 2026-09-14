Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149)
Уличная камера видеонаблюдения REXANT создаёт уверенность в безопасности благодаря простой установке и точной передаче деталей. Разрешение матрицы 2 МП позволяет чётко различать происходящее даже на большом удалении. Интегрированный микрофон передаёт не только изображение, но и звук, что раскрывает полную картину событий. Прочный прямоугольный корпус белого цвета гармонично впишется в любой экстерьер. Поддержка microSD-карт объёмом до 32 ГБ обеспечивает автономную запись, не требуя внешних регистраторов. Wi-Fi даёт гибкость в размещении и быстрый доступ к видео в реальном времени. ИК-подсветка гарантирует отличное качество изображения ночью, а рабочая температура от 0 до 55 °С подходит для большинства климатических условий. Питание PoE делает монтаж ещё проще — питание и данные по одному кабелю. Выберите REXANT для современной, надёжной и функциональной охраны территории.
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