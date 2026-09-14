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Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149)

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Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
0 — 55 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727792
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
32
Рабочая температура
0 — 55 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149)

Уличная камера видеонаблюдения REXANT создаёт уверенность в безопасности благодаря простой установке и точной передаче деталей. Разрешение матрицы 2 МП позволяет чётко различать происходящее даже на большом удалении. Интегрированный микрофон передаёт не только изображение, но и звук, что раскрывает полную картину событий. Прочный прямоугольный корпус белого цвета гармонично впишется в любой экстерьер. Поддержка microSD-карт объёмом до 32 ГБ обеспечивает автономную запись, не требуя внешних регистраторов. Wi-Fi даёт гибкость в размещении и быстрый доступ к видео в реальном времени. ИК-подсветка гарантирует отличное качество изображения ночью, а рабочая температура от 0 до 55 °С подходит для большинства климатических условий. Питание PoE делает монтаж ещё проще — питание и данные по одному кабелю. Выберите REXANT для современной, надёжной и функциональной охраны территории.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149)




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Рабочая температура
0 — 55 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная камера видеонаблюдения REXANT создаёт уверенность в безопасности благодаря простой установке и точной передаче деталей. Разрешение матрицы 2 МП позволяет чётко различать происходящее даже на большом удалении. Интегрированный микрофон передаёт не только изображение, но и звук, что раскрывает полную картину событий. Прочный прямоугольный корпус белого цвета гармонично впишется в любой экстерьер. Поддержка microSD-карт объёмом до 32 ГБ обеспечивает автономную запись, не требуя внешних регистраторов. Wi-Fi даёт гибкость в размещении и быстрый доступ к видео в реальном времени. ИК-подсветка гарантирует отличное качество изображения ночью, а рабочая температура от 0 до 55 °С подходит для большинства климатических условий. Питание PoE делает монтаж ещё проще — питание и данные по одному кабелю. Выберите REXANT для современной, надёжной и функциональной охраны территории.
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Камера видеонаблюдения аналоговая Rexant WiFi 149 Wi-Fi 3.6-3.6мм корп.:белый (45-0149) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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