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Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM)

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Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731784
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM)

Видеокамера HiWatch — это надежное и современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высочайшее качество изображения и широкий набор функциональных возможностей. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге, а также позволяет эффективно работать в самых суровых погодных условиях. С оснащением 8-мегапиксельной матрицей, устройство обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 3840x2160 пикселей. Вы можете быть уверены в том, что каждая деталь будет зафиксирована с исключительной точностью. Благодаря функции день/ночь и поддержке ИК-подсветки, камера HiWatch может вести наблюдение даже в условиях полной темноты, гарантируя высокий уровень безопасности в любое время суток. Имея белый корпус и компактную купольную форму, эта камера легко вписывается в любой архитектурный стиль, оставаясь при этом малозаметной. Работоспособность устройства сохраняется при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, что делает ее идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Вес камеры составляет всего 0,3 кг, а поддержка питания PoE позволяет упростить процесс её установки и снизить затраты на проводку. Камера HiWatch — это превосходное сочетание производительности, элегантного дизайна и продвинутых технологий для вашего спокойствия и безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Развернуть
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное и современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высочайшее качество изображения и широкий набор функциональных возможностей. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге, а также позволяет эффективно работать в самых суровых погодных условиях. С оснащением 8-мегапиксельной матрицей, устройство обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 3840x2160 пикселей. Вы можете быть уверены в том, что каждая деталь будет зафиксирована с исключительной точностью. Благодаря функции день/ночь и поддержке ИК-подсветки, камера HiWatch может вести наблюдение даже в условиях полной темноты, гарантируя высокий уровень безопасности в любое время суток. Имея белый корпус и компактную купольную форму, эта камера легко вписывается в любой архитектурный стиль, оставаясь при этом малозаметной. Работоспособность устройства сохраняется при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, что делает ее идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Вес камеры составляет всего 0,3 кг, а поддержка питания PoE позволяет упростить процесс её установки и снизить затраты на проводку. Камера HiWatch — это превосходное сочетание производительности, элегантного дизайна и продвинутых технологий для вашего спокойствия и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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