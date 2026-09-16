Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(B) (2.8 MM)
Видеокамера HiWatch — это надежное и современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высочайшее качество изображения и широкий набор функциональных возможностей. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге, а также позволяет эффективно работать в самых суровых погодных условиях. С оснащением 8-мегапиксельной матрицей, устройство обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 3840x2160 пикселей. Вы можете быть уверены в том, что каждая деталь будет зафиксирована с исключительной точностью. Благодаря функции день/ночь и поддержке ИК-подсветки, камера HiWatch может вести наблюдение даже в условиях полной темноты, гарантируя высокий уровень безопасности в любое время суток. Имея белый корпус и компактную купольную форму, эта камера легко вписывается в любой архитектурный стиль, оставаясь при этом малозаметной. Работоспособность устройства сохраняется при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, что делает ее идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Вес камеры составляет всего 0,3 кг, а поддержка питания PoE позволяет упростить процесс её установки и снизить затраты на проводку. Камера HiWatch — это превосходное сочетание производительности, элегантного дизайна и продвинутых технологий для вашего спокойствия и безопасности.
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