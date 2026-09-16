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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728522
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х13
Вес, г.
540

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm

Видеокамера HiWatch – это надежное решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Предназначенная для установки на улице, эта купольная камера сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки. Ее корпус, выполненный в элегантном белом цвете, имеет степень защиты IP67, что обеспечивает надежную работу устройства в условиях повышенной влажности и пыли. Главной особенностью видеокамеры является матрица с разрешением 2 мегапикселя, обеспечивающая четкое и детализированное изображение. Камера оснащена функцией день/ночь, что позволяет вести круглосуточное наблюдение, а также инфракрасной подсветкой для съемки в темноте. Цифровая WDR (Wide Dynamic Range) позволяет улучшать качество изображения в сложных условиях освещения, где одновременно присутствуют яркие и темные области. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45, а возможность питания по технологии PoE (Power over Ethernet) упрощает процесс установки, снижая количество необходимых проводов. С весом всего 0,6 кг, это устройство легко монтируется и не требует усиленных креплений. Рабочая температура камеры находится в диапазоне от -20 до +45 °С, что делает ее универсальным решением для различных климатических условий. Бренд HiWatch известен своим вниманием к качеству и надежности, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователям уверенность в своей безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(C) 2.7-13.5 mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Предназначенная для установки на улице, эта купольная камера сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки. Ее корпус, выполненный в элегантном белом цвете, имеет степень защиты IP67, что обеспечивает надежную работу устройства в условиях повышенной влажности и пыли. Главной особенностью видеокамеры является матрица с разрешением 2 мегапикселя, обеспечивающая четкое и детализированное изображение. Камера оснащена функцией день/ночь, что позволяет вести круглосуточное наблюдение, а также инфракрасной подсветкой для съемки в темноте. Цифровая WDR (Wide Dynamic Range) позволяет улучшать качество изображения в сложных условиях освещения, где одновременно присутствуют яркие и темные области. Видеокамера поддерживает подключение через порт RJ-45, а возможность питания по технологии PoE (Power over Ethernet) упрощает процесс установки, снижая количество необходимых проводов. С весом всего 0,6 кг, это устройство легко монтируется и не требует усиленных креплений. Рабочая температура камеры находится в диапазоне от -20 до +45 °С, что делает ее универсальным решением для различных климатических условий. Бренд HiWatch известен своим вниманием к качеству и надежности, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователям уверенность в своей безопасности.
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Отзывы


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