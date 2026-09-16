Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
В наличии
Код товара: 698286
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 880 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
550
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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