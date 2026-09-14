Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H333N Spec:I5W/C/WIFI/Eu/4mm/V4.2 компактная поворотная уличная, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и дин

IP-камера Tiandy TC-H333N (I5W/C/WIFI/4MM/V4.2) – это современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения, надежность и удобство использования. Эта сферическая камера идеально подходит для установки как в помещении, так и на улице, обеспечивая четкую детализацию происходящего в любое время суток. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам она легко впишется в любой интерьер или экстерьер, оставаясь при этом незаметной для посторонних глаз. Камера оснащена матрицей 1/2.9" с разрешением 3 Мп, что позволяет получать изображение с максимальным разрешением 2304x1296 пикселей. Высокая детализация и насыщенная цветопередача делают её отличным выбором для контроля важных зон. Частота кадров достигает 20 к/с, что обеспечивает плавную картинку даже при движении объектов в кадре. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 мм и углом обзора 81.6° охватывает широкую зону наблюдения, минимизируя слепые зоны. Tiandy TC-H333N поддерживает Wi-Fi, что значительно упрощает её установку и настройку. Вам не потребуется прокладывать дополнительные кабели – достаточно подключить камеру к сети и настроить её через мобильное приложение. Управление со смартфона позволяет просматривать трансляцию в реальном времени, настраивать параметры записи и получать уведомления о событиях из любой точки мира. Для работы в условиях низкой освещенности камера оборудована ИК-подсветкой с дальностью до 50 метров. Это гарантирует четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что делает наблюдение еще более информативным. Камера поддерживает современные форматы сжатия видео – H.264, H.265 и S+265, что позволяет экономить место на карте памяти или сервере без потери качества. Благодаря функции обнаружения движения камера автоматически реагирует на активность в кадре и может записывать видео только при наличии событий. Это снижает нагрузку на хранилище и упрощает поиск нужных моментов в архиве. Запись ведется на microSD-карту (слот поддерживается), а также может передаваться на облачные сервисы или сетевые хранилища. Корпус камеры соответствует стандарту защиты IP66, что делает её устойчивой к пыли, влаге и перепадам температур. Она отлично подходит для уличного использования в любых климатических условиях. Питание осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу без необходимости замены батарей. Tiandy TC-H333N – это надежный инструмент для организации системы видеонаблюдения дома, в офисе или на производстве. Её простота установки, высокое качество изображения и расширенный функционал делают её отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и комфорт. С этой камерой вы всегда будете в курсе происходящего, а её влагозащищенный корпус обеспечит долгий срок службы даже в сложных условиях.