HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700282
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
700
Описание товара HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Микрофон
нет
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл