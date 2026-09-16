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HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл

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HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 1
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 2
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 3
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 4
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 5
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 6
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 7
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 8
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 9
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 10
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 11
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 12
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 13
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 14
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 15
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 16
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 17
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 18
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 19
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
нет
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 1
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 2
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 3
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 4
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 5
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 6
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 7
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 8
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 9
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 10
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 11
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 12
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 13
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 14
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 15
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 16
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 17
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 18
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 19
  • HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700282
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
700

Описание товара HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл

HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл

Отзывы о товаре HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Микрофон
нет
Описание
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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