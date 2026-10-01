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Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC322SB-DF40K-I0-RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC322SB-DF40K-I0-RU

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Видеокамера IP Uniview 1/2.8&quot; 2 Мп IPC322SB-DF40K-I0-RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC322SB-DF40K-I0-RU
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
14х14х13
Вес, г.
46

Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC322SB-DF40K-I0-RU

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC322SB-DF40K-I0-RU - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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