Видеорегистратор Tenda N6P-8H
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Tenda N6P-8H
N6P-8H- сетевой видеорегистратор c функцией питания по PoE и поддержкой 8 видео-каналов. Видеорегистратор работает по системе Plug & Play, не требующей дополнительных настроек при подключении камер, оснащен функцией изоляции «битых» секторов жесткого диска, поддерживает код сжатия H.265. N6P-8H позволяет хранить данный на диске типа SATA до 10 TB и в облаке, бесплатно в течение 3 месяцев. С помощью установленного на мобильный телефон приложение TDSEE, вы сможете удаленно следить за мониторами и получать уведомление о вне шт.атных ситуациях в режиме реального времени. Видеорегистратор рекомендован для установки в сетях малых и средних офисов, ресторанов и магазинов, для организации видеонаблюдения дворовых территорий.
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