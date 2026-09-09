Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308P(B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%9 110 руб. 23 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258099
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
500
Описание товара Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308P(B)
Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308P(B)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308P(B)
Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308P(B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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