Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700313
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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE
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Бренд
Tenda
Тип товара
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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