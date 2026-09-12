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Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE

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Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 1
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 2
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 3
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 4
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 5
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 6
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 7
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 8
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 9
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 10
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 11
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 12
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 13
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 14
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 15
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 16
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 17
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 18
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 19
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 20
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 21
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 22
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 1
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 2
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 3
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 4
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 5
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 6
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 7
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 8
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 9
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 10
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 11
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 12
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 13
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 14
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 15
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 16
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 17
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 18
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 19
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 20
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 21
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 22
  • Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700313
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE

Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE

Отзывы о товаре Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Описание
Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tenda N6P-16H 16-канальный сетевой видеорегистратор высокой четкости с поддержкой PoE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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