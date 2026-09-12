Top.Mail.Ru
Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото 1
Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото 2
Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото 2
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675033
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
26х23х4
Вес, г.
650

Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия

Регистратор для видеонаблюдения Tiandy TC-R3105 (I/B/P4/L/S) предусматривает совместное функционирование с 5 сетевыми камерами IP. Устройство оснащено 4 разъемами RJ45 с поддержкой стандарта питания PoE. Для организации вместительного хранилища предлагается 1 отсек под накопитель HDD объемом до 8 ТБ. Детектор движения запускает съемку при обнаружении динамичного объекта в кадре. Также видеорегистратор Tiandy TC-R3105 (I/B/P4/L/S) поддерживает режимы записи по расписанию и непрерывно. Вывод изображения на монитор выполняется посредством 1 разъема HDMI. Для подключения мыши и флэш-накопителя есть 2 порта USB.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Регистратор для видеонаблюдения Tiandy TC-R3105 (I/B/P4/L/S) предусматривает совместное функционирование с 5 сетевыми камерами IP. Устройство оснащено 4 разъемами RJ45 с поддержкой стандарта питания PoE. Для организации вместительного хранилища предлагается 1 отсек под накопитель HDD объемом до 8 ТБ. Детектор движения запускает съемку при обнаружении динамичного объекта в кадре. Также видеорегистратор Tiandy TC-R3105 (I/B/P4/L/S) поддерживает режимы записи по расписанию и непрерывно. Вывод изображения на монитор выполняется посредством 1 разъема HDMI. Для подключения мыши и флэш-накопителя есть 2 порта USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S SPARK серия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...