Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD1116 IP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD1116 IP
Одним из главных элементов любой системы видеонаблюдения является регистратор. Видеорегистратор FALCON EYE FE-MHD1116 считается очень удобным и многофункциональным устройством, так как он подойдет для охвата большой площади, поскольку к нему можно подключить до 16 видеокамер. Оборудование устойчиво к резким перепадам температур, а также отличается небольшими весом и размером. Для удобного просмотра видеопотока используйте экран компьютера или телевизора, которые легко подключаются к разъемам HDMI и VGA. Видеорегистратор FALCON EYE FE-MHD1116 — это невероятно надежное устройство, которое может записывать видео в отличном качестве. Имеется слот для подключения одного жесткого диска максимальной емкостью 6 Тб.
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