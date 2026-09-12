Top.Mail.Ru
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 1
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 2
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 3
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 4
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 5
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 6
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 7
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 8
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 9
Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 1
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 2
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 3
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 4
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 5
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 6
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 7
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 8
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 9
  • Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700275
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
340

Описание товара Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U

сетевой видеорегистратор для ip-камер с возможностью записи видео до 4 мп и поддержкой облачного сервиса hik-connect.

Отзывы о товаре Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Описание
сетевой видеорегистратор для ip-камер с возможностью записи видео до 4 мп и поддержкой облачного сервиса hik-connect.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hikvision DS-7108NI-Q1/М(C) 8-канальный мини-сетевой видеорегистратор высотой 1U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...