Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm)
Видеокамера TP-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы. Представленная в элегантном белом корпусе, камера имеет купольную конструкцию, что делает её идеальным выбором для монтажа на открытых пространствах. С матрицей разрешением 5 Мегапикселей и поддержкой разрешения 2880x1620 пикселей, эта камера гарантирует четкость и детализацию изображения. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие функции день/ночь и инфракрасная подсветка, обеспечивающая отличное качество съемки в любое время суток. Камера оснащена степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в самых сложных погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Видеокамера TP-Link оснащена портом RJ-45 для надежного подключения к сети, что делает её совместимой для интеграции с различными системами видеонаблюдения. При этом модель не поддерживает Wi-Fi соединение, встраиваемые карты памяти и микрофон, однако это никак не влияет на её основные функции по обеспечению безопасности. Это надежное техническое решение идеально подойдет для контроля доступа и мониторинга происходящего на территории.
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