Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)
VIGI C440(4mm) — IP-камера TP-Link купольного типа с объективом 4 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.3at/af). Выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-66. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю). Матрица с разрешением 4 МПикс, высокой чувствительностью, а также поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, позволяет получать высококачественное изображение 1080p Full HD (1920x1080) при любых условиях освещенности! Камера оснащена мощной автоматической ИК-подсветкой с дальностью до 30 м. Камера поддерживает ряд функций SMART-аналитики.
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