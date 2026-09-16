Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру HiWatch — идеальное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эта купольная камера видеонаблюдения оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Одной из ключевых особенностей камеры является ее высокая степень защиты IP67, что делает ее идеальной для установки на улице и обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Камера способна функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °C, что обеспечивает стабильную работу в любых климатических условиях. Имеется поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ, что позволяет хранить обработанные данные прямо на месте установки. Благодаря наличию порта RJ-45, камера легко интегрируется в существующую сеть видеонаблюдения. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая эффективный мониторинг в любое время суток. Белый корпус камеры создает стильный и ненавязчивый вид, а благодаря отсутствию Wi-Fi и микрофона соблюдается повышенная степень конфиденциальности. Бренд HiWatch славится надежностью и качеством своих изделий, и эта камера не является исключением. Установите видеокамеру HiWatch, и будьте уверены в безопасности вашего пространства.
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