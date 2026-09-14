Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU (2.8 mm)
Видеокамера HIKVISION - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетает в себе передовые технологии и прочный дизайн. Оснащенная мощной матрицей на 4 мегапикселя, камера обеспечивает высокое разрешение съемки 2688x1520 пикселей. Благодаря аппаратному WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с задачей видеонаблюдения в условиях сложного освещения. Камера имеет цилиндрический корпус белого цвета и степень защиты IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли, позволяя использовать в любых погодных условиях. Вес устройства составляет всего 0,49 кг, что облегчает установку и монтаж. ИК-подсветка существенно расширяет возможности камеры в условиях недостаточного освещения, обеспечивая качественное изображение в ночное время. Функция "день/ночь" автоматически адаптирует настройки камеры в зависимости от освещения, что позволяет получать четкие кадры в любое время суток. Для удобства хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. Это позволяет сохранять записанное видео непосредственно на камере без необходимости подключения к внешним носителям или сетям. Однако, обращаем внимание, что данная модель не поддерживает Wi-Fi, что стоит учитывать при планировании установки. Бренд HikVision славится своей надежностью и долговечностью продукции, поэтому эта камера станет отличным выбором для уличного видеонаблюдения, обеспечивая безопасность вашего имущества и комфорт использования.
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