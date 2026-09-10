Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2185G0-IMS 2.8мм белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359447
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
444
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2185G0-IMS 2.8мм белый
Разрешение 8 Мп. Матрица 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS. Смарт-аналитика. Высокая светочувствительность 0.028 лк. Поддержка кодеков H.264 и H.265. Слот для microSD до 128Гб. Аппаратный WDR 120дБ. ИК-подсветка до 30 м. Широкий температурный диапазон: -10 °C…+50 °C. IK10. Настройка положения по 3 осям
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение 8 Мп. Матрица 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS. Смарт-аналитика. Высокая светочувствительность 0.028 лк. Поддержка кодеков H.264 и H.265. Слот для microSD до 128Гб. Аппаратный WDR 120дБ. ИК-подсветка до 30 м. Широкий температурный диапазон: -10 °C…+50 °C. IK10. Настройка положения по 3 осям
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2185G0-IMS 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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