Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%820 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
картон/металл/пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х24
Вес, г.
300
Описание товара Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31
Сенсорный планшет на передней стороне имеет кнопки, нажимая которые, зазвучат 3 песни, 34 стиха и сказки. На планшете меняется 9 режимов работы и регулируется уровень громкости. С ним ребёнок выучит цвета, счёт, буквы.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
картон/металл/пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Сенсорный планшет на передней стороне имеет кнопки, нажимая которые, зазвучат 3 песни, 34 стиха и сказки. На планшете меняется 9 режимов работы и регулируется уровень громкости. С ним ребёнок выучит цвета, счёт, буквы.
Сенсорный планшет Умка "Новогодняя Азбука" на бат. 34 стиха и сказки,9 режимов арт.HX82015-R31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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