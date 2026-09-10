Стучалка-забивалка в коробке подставка,3 стержня с изображением животных,молоток VIGA 50683
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 280 руб. 1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393525
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х12
Вес, г.
517
Описание товара Стучалка-забивалка в коробке подставка,3 стержня с изображением животных,молоток VIGA 50683
Набор состоит из деревянной подставки, трех стержней с фигурками животных и молотка. Ударяя молотком по клавишам под каждым из стержней, малыш видит как фигурки животных выпрыгивают вверх. Игрушка развивает силу рук, координацию рук и глаз.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор состоит из деревянной подставки, трех стержней с фигурками животных и молотка. Ударяя молотком по клавишам под каждым из стержней, малыш видит как фигурки животных выпрыгивают вверх. Игрушка развивает силу рук, координацию рук и глаз.
Стучалка-забивалка в коробке подставка,3 стержня с изображением животных,молоток VIGA 50683 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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