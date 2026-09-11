Подвеска музыкальная Жирафики "Мобиль Забавы" 634739
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Характеристики
Тип товара
Подвес
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 130 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подвес
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х9
Вес, г.
800
Описание товара Подвеска музыкальная Жирафики "Мобиль Забавы" 634739
Мобиль это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений. Забавные зверюшки, прикрепленные к мобилю, поворачиваются по кругу, как карусели. Пытаясь следить за ними глазами, малыш учится фокусировать взгляд на объекте. Игрушки можно снимать и давать играть с ними ребенку отдельно. Изделие работает в двух режимах: кручение с музыкой и кручение без музыки. Игрушка работает от 3-х батареек типа АА 1, 5 V (в комплект не входят).
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Бренд
Тип товара
Подвес
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Мобиль это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений. Забавные зверюшки, прикрепленные к мобилю, поворачиваются по кругу, как карусели. Пытаясь следить за ними глазами, малыш учится фокусировать взгляд на объекте. Игрушки можно снимать и давать играть с ними ребенку отдельно. Изделие работает в двух режимах: кручение с музыкой и кручение без музыки. Игрушка работает от 3-х батареек типа АА 1, 5 V (в комплект не входят).
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