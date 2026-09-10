Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%950 руб. 1 479 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х17
Вес, г.
390
Описание товара Юла-карусель "Цирк" 17 см в пакете 01389
Юла-карусель Цирк - это игрушка с плоским дном и прозрачным куполом. По своему внешнему виду юла напоминает купол цирка, внутри которого расположились различные зверушки. Под куполом «цирка» находятся разноцветные шарики. Чтобы запустить игрушку в движение необходимо легко нажать на ручку. Во время вращения юлы яркие разноцветные фигурки животных будут вращаться, словно на карусели, а шарики над ними забавно подпрыгивать и греметь.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Юла-карусель Цирк - это игрушка с плоским дном и прозрачным куполом. По своему внешнему виду юла напоминает купол цирка, внутри которого расположились различные зверушки. Под куполом «цирка» находятся разноцветные шарики. Чтобы запустить игрушку в движение необходимо легко нажать на ручку. Во время вращения юлы яркие разноцветные фигурки животных будут вращаться, словно на карусели, а шарики над ними забавно подпрыгивать и греметь.
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