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Дом для кукол Конфетти Огонек "Дачный дом" арт.С-1361 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дом для кукол Конфетти Огонек "Дачный дом" арт.С-1361

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Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 1
Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 2
Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 3
Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 4
Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
  • Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 1
  • Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 2
  • Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 3
  • Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 4
  • Дом для кукол Конфетти Огонек &quot;Дачный дом&quot; арт.С-1361 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 350 руб.  3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511292
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
домик, шторы 3 комплекта, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Дом для кукол Конфетти Огонек "Дачный дом" арт.С-1361

Игрушечный дачный дом «Конфетти» представляет собой белоснежный загородный коттедж с открытой верхней террасой для кукол средней высоты 25-30 см. Передняя часть домика открыта для удобства, а на второй этаж ведёт отдельная боковая лестница. Милые занавески в горошек на окнах дадут направление стилю, в котором можно украсить домик и его интерьер. Игрушка легко собирается и достигает в высоту почти полметра, все составляющие проработаны и продуманы до мелочей. Куклы и мебель в комплект не входят.

Отзывы о товаре Дом для кукол Конфетти Огонек "Дачный дом" арт.С-1361




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
домик, шторы 3 комплекта, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушечный дачный дом «Конфетти» представляет собой белоснежный загородный коттедж с открытой верхней террасой для кукол средней высоты 25-30 см. Передняя часть домика открыта для удобства, а на второй этаж ведёт отдельная боковая лестница. Милые занавески в горошек на окнах дадут направление стилю, в котором можно украсить домик и его интерьер. Игрушка легко собирается и достигает в высоту почти полметра, все составляющие проработаны и продуманы до мелочей. Куклы и мебель в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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