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Кукла спортсменка (наушники,полотенце,2 бут)в коробке 8441 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла спортсменка (наушники,полотенце,2 бут)в коробке 8441

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Кукла спортсменка (наушники,полотенце,2 бут)в коробке 8441
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
710 руб.  1 292 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464061
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, аксессуары, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х6
Вес, г.
229

Описание товара Кукла спортсменка (наушники,полотенце,2 бут)в коробке 8441

Спортсменка непременно понравится девочке. Кукла одета в спортивные брюки, футболку и кеды, а ее спортивный образ довершают большие наушники, полотенце и две бутылочки с полезными напитками для тренировок. Кукла отлично детализирована, у нее длинные густые волосы, которые можно укладывать в разные прически, меняя образ. Играя, девочка будет развивать воображение, сюжетно-образное мышление и навыки мелкой моторики. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла спортсменка (наушники,полотенце,2 бут)в коробке 8441




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, аксессуары, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Спортсменка непременно понравится девочке. Кукла одета в спортивные брюки, футболку и кеды, а ее спортивный образ довершают большие наушники, полотенце и две бутылочки с полезными напитками для тренировок. Кукла отлично детализирована, у нее длинные густые волосы, которые можно укладывать в разные прически, меняя образ. Играя, девочка будет развивать воображение, сюжетно-образное мышление и навыки мелкой моторики. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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