Коляска прогулочная для кукол бирюзовая с радужным кантом 9304B/цвeт№2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 840 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492609
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
коляка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х12
Вес, кг.
1.73
Описание товара Коляска прогулочная для кукол бирюзовая с радужным кантом 9304B/цвeт№2
Коляска Мелобо комфортабельное транспортное средство для куклы, которое позволит маленькой «маме» разнообразить сюжетно-ролевую игру в дочки-матери. Коляска легкая, удобная, практичная. И у нее есть два больших плюса. Во-первых, большой козырек надежно защитит игрушечного пассажира от солнца, ветра и дождика. Во-вторых, под коляской имеется просторная корзина. Туда девочка сможет положить аксессуары куклы или же свои личные вещи. Еще один важный момент – в коляске есть ремешки для надежной фиксации куклы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
коляка, упаковка
Страна производитель
Китай
Коляска Мелобо комфортабельное транспортное средство для куклы, которое позволит маленькой «маме» разнообразить сюжетно-ролевую игру в дочки-матери. Коляска легкая, удобная, практичная. И у нее есть два больших плюса. Во-первых, большой козырек надежно защитит игрушечного пассажира от солнца, ветра и дождика. Во-вторых, под коляской имеется просторная корзина. Туда девочка сможет положить аксессуары куклы или же свои личные вещи. Еще один важный момент – в коляске есть ремешки для надежной фиксации куклы.
Коляска прогулочная для кукол бирюзовая с радужным кантом 9304B/цвeт№2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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