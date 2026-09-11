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Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная

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Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 1
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 2
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 3
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 4
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 5
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 6
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 7
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 8
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 9
Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Звуковые эффекты
да
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 1
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 2
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 3
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 4
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 5
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 6
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 7
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 8
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 9
  • Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
5 290 руб.  9 588 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577906
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х38х17
Вес, кг.
2.75

Описание товара Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная

Игрушка бренда Весна Снежана модница 2 В4139/О понравится любой девочке. Современный образ девчонки заинтересует любого малыша и разнообразить сюжетную игру. Рост куклы 83 см. Озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. В спинку куклы вставлено звуковое устройство, список звуковых фраз может варьироваться. В комплект одежды входит: платье с пышной сетчатой юбкой куртка из парчи на кнопках, трусики. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла Снежана Модница 2 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Весна Снежана модница 2 В4139/О понравится любой девочке. Современный образ девчонки заинтересует любого малыша и разнообразить сюжетную игру. Рост куклы 83 см. Озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. В спинку куклы вставлено звуковое устройство, список звуковых фраз может варьироваться. В комплект одежды входит: платье с пышной сетчатой юбкой куртка из парчи на кнопках, трусики. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла Снежана Модница 2 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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