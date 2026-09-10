Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
бумага/пластик/текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
790 руб.
1 428
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 369192
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Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота