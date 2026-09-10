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Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147

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Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 - фото 1
Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 - фото 2
Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик, девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
43
  • Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 - фото 1
  • Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 - фото 2
  • Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 190 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396180
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик, девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
43
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х13
Вес, кг.
1.08

Описание товара Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147

Кукла-мальчик Весна В3147 дидактическая 3в1 43смДидактическая кукла-мальчик закрепит у ребёнка знания о человеке и его частях тела, познакомит с разными видами сезонной одежды, обогатит тактильный опыт (умение различать цвета, определять ткани), поспособствует развитию моторики рук, логики и причинно-следственных связей. Играя с куклой, ребёнок не только научится бережно относиться к своему здоровью, но и получит навыки заботы о близких. В качестве дидактического материала для игры с куклой предложены следующие варианты: "Мальчик проснулся", "Уложим куклу спать", "Разноцветная одежда куклы", "Сезонная одежда куклы", "Мальчик спешит в гости", "Мальчик наводит порядок", "Оденем куклу на прогулку", "Во что одета кукла?" и другие. Рост куклы составляет 43 см. Тельце куклы твёрдое; голова, ручки и ножки подвижные. Глазки открываются в положении стоя и сидя, закрываются в положении лежа. Игрушка изготовлена из ПВХ, пластмассы и текстиля. Рекомендованный возраст: 3 года

Отзывы о товаре Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик, девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
43
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла-мальчик Весна В3147 дидактическая 3в1 43смДидактическая кукла-мальчик закрепит у ребёнка знания о человеке и его частях тела, познакомит с разными видами сезонной одежды, обогатит тактильный опыт (умение различать цвета, определять ткани), поспособствует развитию моторики рук, логики и причинно-следственных связей. Играя с куклой, ребёнок не только научится бережно относиться к своему здоровью, но и получит навыки заботы о близких. В качестве дидактического материала для игры с куклой предложены следующие варианты: "Мальчик проснулся", "Уложим куклу спать", "Разноцветная одежда куклы", "Сезонная одежда куклы", "Мальчик спешит в гости", "Мальчик наводит порядок", "Оденем куклу на прогулку", "Во что одета кукла?" и другие. Рост куклы составляет 43 см. Тельце куклы твёрдое; голова, ручки и ножки подвижные. Глазки открываются в положении стоя и сидя, закрываются в положении лежа. Игрушка изготовлена из ПВХ, пластмассы и текстиля. Рекомендованный возраст: 3 года
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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