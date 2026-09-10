Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147
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Характеристики
Описание товара Кукла Мальчик дидактический 2 кукла пластмассовая 43 см Весна Весна В3147
Кукла-мальчик Весна В3147 дидактическая 3в1 43смДидактическая кукла-мальчик закрепит у ребёнка знания о человеке и его частях тела, познакомит с разными видами сезонной одежды, обогатит тактильный опыт (умение различать цвета, определять ткани), поспособствует развитию моторики рук, логики и причинно-следственных связей. Играя с куклой, ребёнок не только научится бережно относиться к своему здоровью, но и получит навыки заботы о близких. В качестве дидактического материала для игры с куклой предложены следующие варианты: "Мальчик проснулся", "Уложим куклу спать", "Разноцветная одежда куклы", "Сезонная одежда куклы", "Мальчик спешит в гости", "Мальчик наводит порядок", "Оденем куклу на прогулку", "Во что одета кукла?" и другие. Рост куклы составляет 43 см. Тельце куклы твёрдое; голова, ручки и ножки подвижные. Глазки открываются в положении стоя и сидя, закрываются в положении лежа. Игрушка изготовлена из ПВХ, пластмассы и текстиля. Рекомендованный возраст: 3 года
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