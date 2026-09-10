Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см
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Характеристики
Описание товара Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см
Может быть так называемой «методической куклой» для обучения детей культурным и национальным особенностям русских народных промыслов. Конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Кукла умеет закрывать глазки, её можно укладывать спать. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые густые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы, что даёт возможность ребёнку развивать эстетический вкус. Игра с куклой в красивой одежде приучает детей к аккуратности, формирует чувство стиля. Кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребёнка. Игры с этой куклой дают ребёнку возможность проявлять заботу, формируют навыки ответственного поведения.
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