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Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см

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Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см - фото 1
Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30.5
Световые эффекты
пластик
  • Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см - фото 1
  • Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 260 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424021
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30.5
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х6
Вес, г.
450

Описание товара Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см

Может быть так называемой «методической куклой» для обучения детей культурным и национальным особенностям русских народных промыслов. Конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Кукла умеет закрывать глазки, её можно укладывать спать. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые густые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы, что даёт возможность ребёнку развивать эстетический вкус. Игра с куклой в красивой одежде приучает детей к аккуратности, формирует чувство стиля. Кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребёнка. Игры с этой куклой дают ребёнку возможность проявлять заботу, формируют навыки ответственного поведения.

Отзывы о товаре Эля Весна Хохломская красавица кукла пластмассовая 30,5 см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30.5
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Может быть так называемой «методической куклой» для обучения детей культурным и национальным особенностям русских народных промыслов. Конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Кукла умеет закрывать глазки, её можно укладывать спать. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые густые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы, что даёт возможность ребёнку развивать эстетический вкус. Игра с куклой в красивой одежде приучает детей к аккуратности, формирует чувство стиля. Кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребёнка. Игры с этой куклой дают ребёнку возможность проявлять заботу, формируют навыки ответственного поведения.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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